Com’era Clizia Incorvaia qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete i cambiamenti (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi conosciamo Clizia Incorvaia così, ma ricordate Com’era qualche anno fa? Spunta una vecchia foto. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una coppia bellissima e adesso stanno vivendo un momento magico. Da una settimana sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Il lieto annuncio è arrivato sui social, dove hanno riportato una foto meravigliosa con a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi conosciamocosì, ma ricordatefa? Spunta unae Paolo Ciavarro sono una coppia bellissima e adesso stvivendo un momento magico. Da una settimana sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Il lieto annuncio è arrivato sui social, dove hriportato unameravigliosa con a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

gaaiiia_ : RT @it5britneybitch: Per chi c’era: quanto vi ricordano Paolo, Clizia e Monto? Che prima non sopportava Clizia e poi……… #jeru #ciavarrini… - it5britneybitch : Per chi c’era: quanto vi ricordano Paolo, Clizia e Monto? Che prima non sopportava Clizia e poi……… #jeru… - Giusy12053168 : RT @ceci_patrizia: in merito alle 22,22 era l'orario k 3 anni fa scoppio il primo bacio in piscina tra Ciavarro e Clizia sappiamo tutti com… - ceci_patrizia : in merito alle 22,22 era l'orario k 3 anni fa scoppio il primo bacio in piscina tra Ciavarro e Clizia sappiamo tutt… - Dany6039552936 : Due anni fa era nei vostri primi discorsi e adesso è qui tra le vostre braccia???????? benvenuto piccolino e Un mondo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’era Clizia Gossip Tipiù: lutto al GF Vip, Clizia e Paolo scatta la denuncia, Umberto Gaudino sostituito Solonotizie24