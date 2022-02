Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021-2022: Natalia Nepryaeva vicina alla conquista della generale (Di domenica 27 febbraio 2022) Classifica generale Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 Nepryaeva Natalia RUS 973 2 DIGGINS Jessie USA 695 3 ANDEON Ebba SWE 688 4 WENG Heidi NOR 598 5 PARMAKOSKI Krista FIN 580 6 DAHLQVIST Maja SWE 529 7 LAMPIC Anamarija SLO 523 8 NISKANEN Kerttu FIN 517 9 KARLSSON Frida SWE 498 10 SORINA Tatiana RUS 48331 GANZ Caterina ITA 14532 LAURENT Greta ITA 14074 SCARDONI Lucia ITA 21 79 BROCARD Elisa ITA 16 91 PITTIN Cristina ITA 10 96 COMARELLA Anna ITA 6 98 DI CENTA Martina ITA 5 109 MONSORNO Nicole ITA 2 Classifica SPRINT DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 DAHLQVIST Maja SWE 522 2 LAMPIC Anamarija ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)DELSCI DIRUS 973 2 DIGGINS Jessie USA 695 3 ANDEON Ebba SWE 688 4 WENG Heidi NOR 598 5 PARMAKOSKI Krista FIN 580 6 DAHLQVIST Maja SWE 529 7 LAMPIC Anamarija SLO 523 8 NISKANEN Kerttu FIN 517 9 KARLSSON Frida SWE 498 10 SORINA Tatiana RUS 48331 GANZ Caterina ITA 14532 LAURENT Greta ITA 14074 SCARDONI Lucia ITA 21 79 BROCARD Elisa ITA 16 91 PITTIN Cristina ITA 10 96 COMARELLA Anna ITA 6 98 DI CENTA Martina ITA 5 109 MONSORNO Nicole ITA 2SPRINT DELSCI DI1 DAHLQVIST Maja SWE 522 2 LAMPIC Anamarija ...

