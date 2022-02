Cina e attrattività | tra fragili equilibri e nuovi nodi da sciogliere

Leggi su panorama

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ad inizio febbraio, secondo il proprio calendario lunare, laè entrata nel segno zodiacale della Tigre, simbolo di dinamismo e coraggio. In effetti, tali caratteristiche non sono mancate a Pechino, che ha dato avvio alle Olimpiadi invernali, ottenendo così il record di essere la prima città al mondo ad avere ospitato, oltre ai giochi olimpici invernali, anche l’edizione dei giochi olimpici estivi nel lontano 2008. A Pechino 2022 sembra che non si disputino solo competizioni sportive ma anche una competizione geopolitica, dal momento che la presente edizione dei giochi olimpici appare come un ulteriore mezzo per ladi presentarsi al mondo in modo diverso e a tratti antitetica a quella vista con i Giochi di Pechino 2008. Le Olimpiadi estive del 2008 si sono tenute in una fase di grande crescita per la(solo poco dopo ...