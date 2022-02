“Chiudi la busta Maria” C’è Posta per Te | Giuseppe non perdona il padre | “Per me sei zero”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Una storia difficile, un pugno nello stomaco. A “C’èper Te”De Filippi ha ospitato Antonio, originario di Lioni, provincia di Avellino edi cinque figli. L’uomo desidera riallacciare i rapporti con i figli. Al momento infatti è in pace soltanto con una di loro, Flora. Mentre gli altri,, Giovanna, Tina e Renato, hanno alzato un muro nei suoi confronti. Nonostante abitino vicino a lui non ne vogliono sapere nulla di loro. Ma cosa è successo? Lo ha spiegatoDe Filippi: “Quando aveva 39 anni Antonio ha deciso di trasferirsi in Germania perché in Italia faticava a trovare lavoro e quando accadeva lo pagavano in nero”. In un primo momento l’uomo mandava dei soldi alla moglie e ai figli. Dopo tre anni però questi avrebbero voluto trasferirsi in ...