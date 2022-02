Chiude l'ospedale in Fiera: ha curato (bene) 530 persone (Di domenica 27 febbraio 2022) Dimesso l'ultimo paziente, martedì lo stop del reparto. La sopravvivenza alle cure risulta più alta della media Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) Dimesso l'ultimo paziente, martedì lo stop del reparto. La sopravvivenza alle cure risulta più alta della media

Advertising

matteosalvinimi : Continuano a diminuire ricoverati e contagiati, il 31 marzo si avvicina, basta “stato di emergenza” e ritorno alla… - SkyTG24 : Covid #Milano, chiude l'ospedale in Fiera: dimesso l'ultimo paziente - fattoquotidiano : Milano, chiude la terapia intensiva dell’ospedale in Fiera: dimesso l’ultimo paziente Covid - PettazziLino : RT @matteosalvinimi: Continuano a diminuire ricoverati e contagiati, il 31 marzo si avvicina, basta “stato di emergenza” e ritorno alla nor… - Acmor3 : 'L'Ospedale in Fiera chiude: via anche l'ultimo malato - -