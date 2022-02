Chelsea-Liverpool | Klopp batte Tuchel ai rigori e vince la EFL Cup Kepa | che errore!

Advertising

OdeonZ__ : Liverpool, trionfo al 22° rigore. Tuchel rischia la carta Kepa (e il Chelsea piange) - Triple_FCIM : Piango, questo ha sofferto di più a Inter Liverpool che a Chelsea Liverpool. Ti amo Romelu torna a casa king - laziopress : Inghilterra, il Liverpool trionfa contro Chelsea in Coppa di Lega: Kepa decisivo come 3 anni fa con Sarri… - gom3s03 : RT @PatoDoUnited: Manchester City liderando a Premier League Liverpool e Chelsea disputando uma final Enquanto isso, o Manchester United e… - _polpoy : Dopo aver visto Chelsea-Liverpool, questa mi sembra di tre categorie sotto #LazioNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Liverpool

Zero gol in centoventi minuti: una statistica tutt'altro che indicativa dell'ultima finale di Carabao Cup. Sul prato di Wembley,si sono sfidate inseguendo il sogno di alzare il trofeo che, nelle ultime quattro stagioni, era sempre finito nella bacheca del City. Per effetto delle prestazioni dei due portieri,...Ila Wembley conquista la 62ª edizione della Coppa di Lega inglese battendo per 11 - 10 ai calci di rigore ildi Tuchel, dopo lo 0 - 0 maturato in 120 minuti. Decisivo l'errore di Kepa ...Il Liverpool di Jurgen Klopp è campione della 62^ edizione della Coppa di Lega Inglese, meglio conosciuta come Carabao Cup. I Reds hanno prevalso sul Chelsea ai calci di rigore dopo che i 120 minuti ...Il Liverpool ha vinto la Carabao Cup, che altro non è se non la Coppa di Lega inglese, battendo nella finale di Wembley il Chelsea per 11-10 ai calci di rigore. Sia i tempi regolamentari sia i supplem ...