Chelsea-Liverpool | doppia parata irreale di Mendy | rimane in parità finale Carabao Cup VIDEO

(Di domenica 27 febbraio 2022) Edouardgrande protagonista nel primo tempo di, valida comedellaCup 2021/2022. Il portiere dei londinesi, infatti, si ritrova impegnato severamente alla mezz’ora: prima, respinge il tiro dal limite di Keita su sponda di Mané, poi si prodiga in una deviazionesul tentativo a botta sicura dello stesso attaccante senegalese. In una frazione di secondo, infatti,è riuscito a compiere il balzo necessario per deviare sopra la traversa il tiro dell’attaccante avversario, chepoi allibito da quanto visto. Siquindi sullo 0-0, risultato che resiste fino alla fine del primo tempo (QUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO). Di seguito, il...

Advertising

Ambro18196252 : Ma che difesa ha il Liverpool?? Quanti gol mangiati il Chelsea...sapete poi come va a finire ... comunque non fisch… - havertziano : Spezia - Roma perfetta ma Chelsea - Liverpool peggio di 7Gold, odio Dazn - sportface2016 : #CarabaoCupFinal, doppia parata irreale di #Mendy (VIDEO) #CHELIV - ahn_altamir : RT @PatoDoUnited: Manchester City liderando a Premier League Liverpool e Chelsea disputando uma final Enquanto isso, o Manchester United e… - matadezurdaa_ : primo tempo divertentissimo, Liverpool al timone della partita ma molto poco concreto; Chelsea che attende e tenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Liverpool

DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): FINE PRIMO TEMPO Termina il primo tempo della diretta di, finale di Efl Cup, la Coppa di Lega inglese. Dopo una prima parte di frazione, in cui ...Atmosfera da brividi a Wembley in occasione di, finale della Carabao Cup 2021/2022. Sono presenti, ovviamente, le bandiere e i messaggi che condannano l'invasione della Russia in Ucraina. Il coro 'You'll never walk alone' ...Chelsea-Liverpool, doppia parata irreale di Mendy: rimane in parità la finale di Carabao Cup. Il video dell'episodio ...Chelsea e Liverpool si contendono la Carabao Cup in finale: le formazioni della partita e dove poterla vedere in tv e streaming.