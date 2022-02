Chelsea-Liverpool | Carabao Cup | ultimo atto a Wembley | ecco le ultime

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Al miticoStadium si assegna laCup. Le due protagoniste di questa importante finale saranno ildi Thomas Tuchel ed ildi Jurgen Klopp. Negli anni, questa sfida è diventata una delle classiche del calcio inglesi con partite emozionanti capaci di mettere in campo grandissimi campioni. La classifica in Premier League, non a caso, certifica la grandezza dei due club che oggi, in campo neutro, impatteranno per conquistare una delle coppe inglesi: i Blues sono attualmente al terzo posto con 50 punti incamerati in venticinque gare di campionato, mentre i Reds detengono la seconda posizione a quota 60 e tallonano il battistrada Manchester City per la vetta della graduatoria del calcio anglosassone.ledal match con le probabili formazioni e la ...