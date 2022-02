Chelsea | il Newcastle pronto ad un’offerta importante per Kepa

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ilin estate potrebbe perdere il suo portiere: ilsarebbe disposto ad offrire 50 milioni di sterline per l’estremo difensore In estate ilè pronta ad offrire una cifraper il portiere del. Ormai non più un punto cardine della squadra, potrebbe essere sacrificato nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da Star, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di sterline per l’estremo difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilin estate potrebbe perdere il suo portiere Kepa: ilsarebbe disposto ad offrire 50 milioni di sterline per l'estremo difensore In estate ilè pronta ad offrire una cifra ...... ilha individuato in Kepa Arrizabalaga il portiere ideale per il dream team che vuole costruire nel prossimo mercato. Lo spagnolo piace anche alla Lazio ed è valutato dalattorno ...