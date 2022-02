Chelsea, il comunicato del club: “Situazione in Ucraina orribile e devastante” (Di domenica 27 febbraio 2022) “La Situazione in Ucraina è orribile e devastante. I pensieri del Chelsea FC sono con tutti in Ucraina. Tutti al club pregano per la pace“. Questo il contenuto di un breve comunicato del Chelsea diramato poche ore dopo la decisione del magnate russo Roman Abramovich di lasciare la guida del club nelle mani degli amministratori e della Fondazione, a seguito dell’aggressione russa in Ucraina. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) “Lain. I pensieri delFC sono con tutti in. Tutti alpregano per la pace“. Questo il contenuto di un brevedeldiramato poche ore dopo la decisione del magnate russo Roman Abramovich di lasciare la guida delnelle mani degli amministratori e della Fondazione, a seguito dell’aggressione russa in. SportFace.

