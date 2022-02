Che tempo che fa anticipazioni, la puntata del 27 febbraio dedicata alla guerra in Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Per Che tempo che fa quella di domenica 27 febbraio 2022 ovviamente non sarà una puntata come tutte le altre viste fin qui. L’attualità mondiale impone alla trasmissione una lunga riflessione ed analisi di ciò che sta succedendo tra Russia ed Ucraina, oltre che delle ripercussioni a livello mondiale che questo insensato conflitto potrebbe portare. Come annunciato dall’account Twitter ufficiale della trasmissione la puntata sarà quasi interamente dedicata alla guerra in Ucraina con l’intervento e a partecipazione di giornalisti ed ospiti, oltre che con il collegamento con gli inviati che dal posto stanno seguendo il conflitto. Tra le tante personalità che interverranno nella trasmissione di Fabio Fazio per parlare ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 febbraio 2022) Per Cheche fa quella di domenica 272022 ovviamente non sarà unacome tutte le altre viste fin qui. L’attualità mondiale imponetrasmissione una lunga riflessione ed analisi di ciò che sta succedendo tra Russia ed, oltre che delle ripercussioni a livello mondiale che questo insensato conflitto potrebbe portare. Come annunciato dall’account Twitter ufficiale della trasmissione lasarà quasi interamenteincon l’intervento e a partecipazione di giornalisti ed ospiti, oltre che con il collegamento con gli inviati che dal posto stanno seguendo il conflitto. Tra le tante personalità che interverranno nella trasmissione di Fabio Fazio per parlare ...

