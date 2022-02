Centro di raccolta a Isola Sacra, Petralia (MdM): “Il Comune ascolti i cittadini” (Di domenica 27 febbraio 2022) Fiumicino – “Un nuovo Centro raccolta rifiuti previsto ad Isola Sacra Fiumicino, in un terreno ubicato tra via della Scafa e via Monte Solarolo. I residenti contestano la scelta del sito, ritenuto non idoneo per la presenza, nelle immediate adiacenze, di un folto nucleo residenziale, nonché di un parco giochi per bambini” E’ quanto si legge in una nota del Movimento dei Moderati, a firma del presidente Gianfranco Giuseppe Petralia, che prosegue: “Avevamo appreso con soddisfazione del progetto per la realizzazione di un Centro rifiuti, ma francamente, la scelta del sito dove realizzarlo, appare del tutto non adeguata. Infatti, sollecitati dai residenti del comprensorio interessato, abbiamo constatato che la realizzazione del menzionato impianto in quel luogo non tiene in considerazione ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Fiumicino – “Un nuovorifiuti previsto adFiumicino, in un terreno ubicato tra via della Scafa e via Monte Solarolo. I residenti contestano la scelta del sito, ritenuto non idoneo per la presenza, nelle immediate adiacenze, di un folto nucleo residenziale, nonché di un parco giochi per bambini” E’ quanto si legge in una nota del Movimento dei Moderati, a firma del presidente Gianfranco Giuseppe, che prosegue: “Avevamo appreso con soddisfazione del progetto per la realizzazione di unrifiuti, ma francamente, la scelta del sito dove realizzarlo, appare del tutto non adeguata. Infatti, sollecitati dai residenti del comprensorio interessato, abbiamo constatato che la realizzazione del menzionato impianto in quel luogo non tiene in considerazione ...

