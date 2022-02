C’è Posta per Te, i figli non perdonano il padre che li ha abbandonati: la storia tremenda e le parole durissime (Di domenica 27 febbraio 2022) I figli di Antonio non sono riusciti a perdonare il padre e hanno deciso di non accettare la sua richiesta. Nella puntata di ieri di C’è Posta per Te, il celebre programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è andato in scena il tentativo da parte di Antonio – originario di Lioni, nell’avellinese – di riconciliarsi con quattro dei suoi cinque figli. Maria De Filippi durante C’è Posta per teL’uomo, infatti, è in buoni rapporti solo con Flora, mentre con Giuseppe, Giovanna, Tina e Renato c’è un vero e proprio muro invalicabile. Ma cosa è successo esattamente? Cosa ha comportato questa distanza così netta? LEGGI ANCHE => C’è Posta per Te, la storia di Vivienne e Maria De Filippi che cita il Corano Come spiegato dalla stessa Maria De Filippi, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 febbraio 2022) Idi Antonio non sono riusciti a perdonare ile hanno deciso di non accettare la sua richiesta. Nella puntata di ieri di C’èper Te, il celebre programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è andato in scena il tentativo da parte di Antonio – originario di Lioni, nell’avellinese – di riconciliarsi con quattro dei suoi cinque. Maria De Filippi durante C’èper teL’uomo, infatti, è in buoni rapporti solo con Flora, mentre con Giuseppe, Giovanna, Tina e Renato c’è un vero e proprio muro invalicabile. Ma cosa è successo esattamente? Cosa ha comportato questa distanza così netta? LEGGI ANCHE => C’èper Te, ladi Vivienne e Maria De Filippi che cita il Corano Come spiegato dalla stessa Maria De Filippi, ...

