C'è Posta per Te, Francesco Totti fa una sorpresa a Noemi per i suoi genitori. Ilary Blasi posta una foto su Instagram (Di domenica 27 febbraio 2022) C'è posta per Te. Puntata registrata mesi fa. In studio Francesco Totti, al centro del gossip per via della possibile crisi matrimoniale con Ilary Blasi smentita dai due senza troppa convinzione e con tanto di presunta nuova fiamma di lui, Noemi Bocchi. Ora, noi di FQMagazine vediamo che state già cominciando a subodorare che la Noemi del titolo non è la Noemi del presunto flirt. Infatti è così: citofonare Maria De Filippi per dirle che ha fatto una mossa paracula ma certamente molto azzeccata. L'ex capitano della Roma si trovava in studio per fare una sopresa ai genitore della giovane Noemi, tifosi della Roma. Due genitori che hanno aiutato la figlia, che oggi ha 21 anni, quando, a 16 anni, è rimasta ...

