Catarina Vasconcelos presenta il suo ultimo film La Metamorfosi degli uccelli domani a Venezia

IL: Beatriz e Henrique si sono sposati il giorno in cui lei ha compiuto 21 anni. Henrique, un ufficiale di marina, passava lunghi periodi in mare. Sulla terra, Beatriz, ha imparato tutto sulla verticalità delle piante e si è presa cura ...

Arriva a Veneziaper presentare il suo ultimo film 'La Metamorfosi degli Uccelli' ( A Metamorfose dos Pássaros ), candidato agli Oscar per il Portogallo, per una sola data italiana il 28 febbraio.Lunedì 28 febbraio al Giorgione, alle ore 21, proiezione di La metamorfosi degli uccelli di, film candidato per il Portogallo agli Oscar 2022 per il miglior film in lingua ...Arriva a Venezia Catarina Vasconcelos per presentare il suo ultimo film “La Metamorfosi degli Uccelli” (A Metamorfose dos Pássaros), candidato agli Oscar per il Portogallo, per una sola data italiana ...Arrivano Belfast, L’accusa e L’ombra del giorno Proseguono Ennio, Uncharted, Leonora addio, Assassinio sul Nilo e After Love ...