Caso Plusvalenze, le accuse degli 007 federali ad Agnelli: "Contabilizzate 60 milioni di plusvalenze fittizie" (Di domenica 27 febbraio 2022) La Stampa ha riportato le accuse degli investigatori federali ad alcuni club in merito al Caso plusvalenze, a cominciare dalla Juventus e dal suo presidente Andrea Agnelli. Dal 31 marzo 2019 alla...

forumJuventus : Caso Plusvalenze: Juve a riparo dalle sanzioni più severe. Aperta indagine anche sull'Inter ?… - Pall_Gonfiato : Le accuse degli investigatori federali ad alcuni club in merito al caso #plusvalenze - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Messaggero - Caso plusvalenze: pugno duro - ToninoCommis : @g_lascala solo i coglioni potevano sperare in una incriminazione della zebraladra,dopo il caso suarez la solita ca… - Vincenz96004611 : RT @mirkonicolino: Come prevedibile, sul caso #plusvalenze la Procura #Figc ha aperto un filone a parte per le operazioni dell'#Inter -