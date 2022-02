“Casinò”: la storia vera sul tavolo a Las Vegas di Martin Scorsese stasera in tv (Di domenica 27 febbraio 2022) “Quando ami una persona, devi fidarti di lei. Non c’è altro modo. Devi darle la chiave di tutto quello che è tuo. Altrimenti a che serve? E per un po’ ho creduto di avere un amore così“. L’amore o il gioco d’azzardo, chi dei due ha tradito Sam “Asso” Rothstein? La classe in sigaro portato alla bocca, pantaloni avana, scarpe bianche su di una giacca rosa. Scende da una Cadillac Eldorado dell’82. Un dandy, un gangster ebreo, il conquistatore del Nevada degli anni ’70, interpretato da un magico Robert De Niro. stasera in tv “Casinò“: “Quelli come me Las Vegas li ripulisce dai peccati“. L’amore è il vero lusso in un deserto di sentimenti. La città non sarà più la stessa, dopo il Tangiers. Distese di tappeto verde. Più ridenti di un prato, erano i tavoli da gioco del più grande Casinò del deserto, il Tangiers. “A quel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) “Quando ami una persona, devi fidarti di lei. Non c’è altro modo. Devi darle la chiave di tutto quello che è tuo. Altrimenti a che serve? E per un po’ ho creduto di avere un amore così“. L’amore o il gioco d’azzardo, chi dei due ha tradito Sam “Asso” Rothstein? La classe in sigaro portato alla bocca, pantaloni avana, scarpe bianche su di una giacca rosa. Scende da una Cadillac Eldorado dell’82. Un dandy, un gangster ebreo, il conquistatore del Nevada degli anni ’70, interpretato da un magico Robert De Niro.in tv ““: “Quelli come me Lasli ripulisce dai peccati“. L’amore è il vero lusso in un deserto di sentimenti. La città non sarà più la stessa, dopo il Tangiers. Distese di tappeto verde. Più ridenti di un prato, erano i tavoli da gioco del più grandedel deserto, il Tangiers. “A quel ...

