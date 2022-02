Carro armato russo senza carburante: il dialogo surreale tra i soldati e un automobilista (Di domenica 27 febbraio 2022) È diventato virale sui social il video di un automobilista ucraino che incontra un mezzo cingolato russo rimasto senza benzina. Il dialogo tra l’uomo e i tre soldati è piuttosto surreale considerato lo scenario di guerra. ... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022) È diventato virale sui social il video di unucraino che incontra un mezzo cingolatorimastobenzina. Iltra l’uomo e i treè piuttostoconsiderato lo scenario di guerra. ...

