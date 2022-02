Caro bollette, Anbi Lazio: “Costi insostenibili per i consorzi, le Istituzioni intervengano subito” (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma – “L’aumento dei Costi dell’energia elettrica avrà un impatto davvero troppo considerevole anche per i consorzi di bonifica laziali. Senza un intervento straordinario da parte delle Istituzioni, i contributi da richiedere per la salvaguardia idrogeologica e per l’irrigazione subiranno un aumento esponenziale che, in una crisi economica acuita dalla pandemia Covid-19, è insostenibile per le famiglie consorziate del Lazio. Gli imprenditori agricoli non possono permettersi di vedere ulteriormente ridotto il loro margine di profitto annuo e accrescere in modo considerevole le già troppe spese”. Così il Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, commenta la nota inviata, nei giorni scorsi, presso la Regione Lazio, per chiedere un tavolo tecnico utile a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma – “L’aumento deidell’energia elettrica avrà un impatto davvero troppo considerevole anche per idi bonifica laziali. Senza un intervento straordinario da parte delle, i contributi da richiedere per la salvaguardia idrogeologica e per l’irrigazione subiranno un aumento esponenziale che, in una crisi economica acuita dalla pandemia Covid-19, è insostenibile per le famiglieate del. Gli imprenditori agricoli non possono permettersi di vedere ulteriormente ridotto il loro margine di profitto annuo e accrescere in modo considerevole le già troppe spese”. Così il Presidente di, Sonia Ricci, commenta la nota inviata, nei giorni scorsi, presso la Regione, per chiedere un tavolo tecnico utile a ...

Advertising

fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - marattin : Questa mattina in diretta a Rai Isoradio: il caro-bollette, l’inflazione, la riforma fiscale e le risposte in diret… - messveneto : Caro-bollette, Cingolani: “Dall’olio di ricino faremo combustibile per le auto”: Per il tito - MassimilianoN : 'Oggi facciamo i conti con il caro bollette. Il 94% dei contribuenti dichiara meno di 20 mila euro l'anno. Miliardi… - alessandro1846 : RT @FedericoDezzani: L'impatto per l'Italia sarà comunque devastante. Alimentare, arredo, meccanica e turismo. Più il caro bollette. Più i… -