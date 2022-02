Carceri | garante | “Pochi posti per i detenuti negli ospedali”

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In Campania su 6702presenti nelle 15per adulti ci sono appena 36di degenza nei reparti detentivi degli. Al Cardarelli dove sono stato in visita in mattinata ci sono 12, oggi solo nove perché una stanza con treè inutilizzabile. I 36sono dislocati in ogni provincia, eccetto Benevento, dove, per volere della direzione sanitaria degli ultimi 12 anni, all’Ospedale San Pio non ci sonoriservati ai.Perché solo cosìper icampani?” E’ quanto si chiede polemicamente ilcampano dei ...

Link Sponsorizzato Insieme a tutti i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza della Puglia, al Provveditore regionale del Dap, ai direttori delle, ai dirigenti sanitari della Asl, al...... inducendo nei detenuti la convinzione che nelleitaliane puoi fare di tutto (specie negli ... Da qui la provocazione di Capece, che propone un 'day', nel quale tutti coloro che non hanno ..."In Campania su 6702 detenuti presenti nelle 15 carceri per adulti ci sono appena 36 posti di degenza nei reparti detentivi degli ospedali. Al Cardarelli dove sono stato in visita in mattinata ci sono ...Tavolo tecnico sul tema della salute in carcere, che mette al centro dell’agenda politica regionale i principi sanciti dall'art 32 della Costituzione.