Carabao Cup, trionfo Liverpool ai rigori: Chelsea 'tradito' da Kepa (Di domenica 27 febbraio 2022) LONDRA - Dopo sei anni di soggiorno a Manchester la Carabao Cup trasloca a Liverpool. A succedere al City vincitore delle ultime quattro edizioni (5 successi nelle ultime 6 per un dominio interrotto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 febbraio 2022) LONDRA - Dopo sei anni di soggiorno a Manchester laCup trasloca a. A succedere al City vincitore delle ultime quattro edizioni (5 successi nelle ultime 6 per un dominio interrotto ...

Advertising

MomentiCalcio : Rigoristi infallibili, poi sbaglia il portiere Kepa: il #Liverpool vince la Carabao Cup - fainformazione : Chelsea FC, Abramovich si fa da parte a seguito della crisi in Ucraina Sabato, alla vigilia della Carabao cup - vi… - fainfoesteri : Chelsea FC, Abramovich si fa da parte a seguito della crisi in Ucraina Sabato, alla vigilia della Carabao cup - vi… - rvffaele_ : @_wesleyxsmile Carabao Cup? non so nemmeno cos’è - DIRETTADCM : Tuchel fa entrare al 119’ #Kepa al posto di Mendy, il portiere spagnolo non riesce a parare neanche un rigore degli… -