Carabao Cup 2022 | Tuchel | “Kepa più bravo di Mendy sui rigori | perciò ho fatto il cambio”

Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sconfitta ai rigori rimediata contro il Liverpool nella finale della Carabao Cup 2022. Queste le sue dichiarazioni: "È stata una partita brillante, senza preoccupazioni e senza rimpianti. Abbiamo dato tutto. Il gol annullato a Romelu (Lukaku, ndr) era una chiamata molto al limite e ha causato delle brutte sensazioni. Ci sarebbe voluta un po' di fortuna: abbiamo segnato tre gol (annullati, ndr), avuto grandi occasioni, così come loro. Il pareggio è stato un risultato giusto". Sulla sostituzione di Mendy per Kepa prima dei tiri dal dischetto: "È una cosa che abbiamo già fatto. Kepa è leggermente più bravo nel parare i rigori, quindi ho preso questa decisione."

