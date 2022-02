Carabao Cup 2022 | Liverpool batte Chelsea ai rigori | decisivo errore Kepa

(Di domenica 27 febbraio 2022) Iltorna a vincere la Coppa di Lega inglese, oraCup, dopo dieci anni dall’ultima volta: perre ilservono i calci di rigore. Allo stadio di Wembley, infatti, in una cornice spettacolare, i tempi regolamentari erano terminati senza reti, e la situazione non si è sbloccata nemmeno dopo i supplementari. Ai calci di rigore, perfetti i giocatori di movimento; Kelleher ha poi vinto la sfida con, con il portiere spagnolo dei londinesi, entrato appositamente per la lotteria dal dischetto al posto di Mendy, che ha sparato alle stelle. 10-11 per i Reds il risultato finale. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA LA PARTITA – Comincia bene il, che già al 6? ha una buona occasione con Pulisic, che riceve da Mount ma trova pronto Kelleher a respingere. Sono i ...

