Calciomercato Napoli – Sondato Tameze, forte interesse per Barak: la valutazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Calciomercato Napoli, sondaggio per Tameze e forte interesse per Barak entrambi del Verona. La valutazione di Barak è circa di 20mln L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 27 febbraio 2022), sondaggio perperentrambi del Verona. Ladiè circa di 20mln L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

calciomercato_m : MERCATO - Non solo il Napoli su Denayer, nella corsa si inserisce anche la Juventus - sportli26181512 : Napoli: occhi su un centrocampista del Barcellona: Il centrocampista 22enne del Barcellona Riqui Puig non riesce a… - Spazio_Napoli : Calciomercato Napoli, tre club all’assalto su Denayer - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, tre club all’assalto su Denayer #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - tuttoatalanta : Retroscena da Roma: nel 2016 Immobile vicino al Napoli, ma fu proprio Sarri a non volerlo -