Calciomercato Lazio | nome nuovo per la porta | c’è l’indiscrezione!

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ladi Lotito e Igli Tare starebbe iniziando a programmare la rosa del futuro e uno dei tasselli mancanti sarebbe proprio nel ruolo del portiere, dove nè Strakosha nè Reina danno le giuste garanzie in ottica futura. Diversi nomi al vaglio, ma ce n’è uno su tutti. Sergio RicoSecondo quanto rito da Il Messaggero, uno degli obiettivi principali sarebbe rappresentato da Sergio Rico, estremo difensore del Maiorca ma di proprietà del Paris-Saint Germain. In corso le prime valutazioni, la dirigenza biancoceleste è al lavoro.

Il tecnico argentino proviene dal Barcelona SC in Ecuador e ha superato nel casting anche l'ex Inter, Parma eMatias Almeyda. Lo ha annunciato il sito ufficiale del club brasiliano.Ha la giustificazione di aver saltato, Atalanta, Milan e Juventus causa infortunio tra dicembre e gennaio. Questa sera avrà l'occasione di trascinare il Napoli.La Lazio è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Attualmente i biancocelesti possono vantare Strakosha e Reina, ...Posticipo alle 20,45 col Napoli che lotta per lo scudetto. Alle 16 il Sei Nazioni di Rugby: c'è Irlanda-Italia ...