Calcio, Serie A 2022: il Napoli aggancia il Milan in vetta, successo esterno della Roma nel 27° turno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono stati quattro i match che si sono tenuti quest'oggi, validi per il 27° turno del campionato di Calcio di Serie A 2021-2022. Le osservate speciali, Roma e Napoli hanno vinto. I giallorossi sono riusciti a trovare il bandolo della matassa in pieno recupero (90+9?) con il rigore realizzato da Abraham dopo un match in cui i capitolini hanno mancato diverse occasioni, potendo giocare in superiorità numerica dal 45? per l'espulsione per doppia ammonizione di Amian. Formazione, dunque, di Josè Mourinho in sesta posizione in classifica generale, con gli stessi punti dell'Atalanta che domani giocherà contro la Sampdoria. Importante, poi, il successo partenopeo all'Olimpico di Roma contro la Lazio. La compagine allenata da Luciano Spalletti ...

