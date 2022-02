Calcio, la Francia vuol chiedere l’espulsione della Russia dai Mondiali 2022 in Qatar (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono molteplici le reazioni del mondo dello sport dopo l’intervento militare della Russia nei territori dell’Ucraina. La paura della guerra è tornata improvvisamente a bussare alle porte del mondo. Una situazione internazionale molto tesa che chiaramente sta avendo delle conseguenze importanti a tutti i livelli. Non fa eccezione il Calcio e dalla Francia arriva un’importante notizia. La FederCalcio transalpina, infatti, è pronta a chiedere l’esclusione della Russia dai prossimi Mondiali in Qatar. Lo ha annunciato Noël Le Graët, presidente della FFF nel corso di una intervista a Le Parisien. “Non ho ancora discusso con altre federazioni, ma sono favorevole all’esclusione ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono molteplici le reazioni del mondo dello sport dopo l’intervento militarenei territori dell’Ucraina. La pauraguerra è tornata improvvisamente a bussare alle porte del mondo. Una situazione internazionale molto tesa che chiaramente sta avendo delle conseguenze importanti a tutti i livelli. Non fa eccezione ile dallaarriva un’importante notizia. La Federtransalpina, infatti, è pronta al’esclusionedai prossimiin. Lo ha annunciato Noël Le Graët, presidenteFFF nel corso di una intervista a Le Parisien. “Non ho ancora discusso con altre federazioni, ma sono favorevole all’esclusione ...

