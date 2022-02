“Buongiorno Cassano” | Vlahovic | la frecciata impazza sul web

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lanei confronti di Antoniosul web: i tifosi della Juventus non si trattengono e commentano le sue parole suDusanha segnato la sua prima doppietta in bianconero contro l’Empoli nella gara giocata ieri. Segno questo di quanto la Juventus si sia affidata a lui e all’affare legato alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DanielePangione : RT @IlJTenente: Buongiorno Cassano, riesci a leggere chi ha fatto doppietta ieri? - DanyRoss70 : RT @IlJTenente: Buongiorno Cassano, riesci a leggere chi ha fatto doppietta ieri? - isamiccoli52 : RT @IlJTenente: Buongiorno Cassano, riesci a leggere chi ha fatto doppietta ieri? - attollino : RT @IlJTenente: Buongiorno Cassano, riesci a leggere chi ha fatto doppietta ieri? - Nic67finalfine : RT @IlJTenente: Buongiorno Cassano, riesci a leggere chi ha fatto doppietta ieri? -

