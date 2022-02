Buon compleanno Roberto Manenti |   Zoff | Thoeni | Candreva…

(Di lunedì 28 febbraio 2022) …Luis Vinicio, Gianfranco Spadaccia, Cocky Mazzetti, Paolo Bonacelli, Mario Andretti, Gloria Paul, Duccio Trombadori, Oliviero Toscani, Claudio Mattone, Paul Krugman, Carmen Lasorella, Ania Pieroni, John Turturro, Gabriella Carlucci, Maurizio Scelli, Stefania Covello, Federica Daga, Andrea Cecconi, Moise Kean… Oggi 28 febbraio compiono gli anni:, informatico, reporter metallaro, critico musicale; Vincenzo Ferro, attore, doppiatore, regista; Elio Binda, ex calciatore; Luis Vinicio, ex calciatore Napoli, Vicenza, allenatore; Luigi Bodi, ex calciatore; Gianfranco Spadaccia, politico, giornalista; Paolo Bonacelli, attore; Cocky Mazzetti, cantante; Marina Piazza, sociologa, saggista; Piero Scesa, ex calciatore Torino, Mantova; Mario Andretti, pilota auto; Gloria Paul, attrice, danzatrice, cantante; Duccio Trombadori, giornalista, scrittore, ...

Advertising

OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Sergej #Milinkovic! Il Sergente spegne oggi 2??7?? candeline ?? - juventusfc : Buon compleanno, @llorentefer19 ?? - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a @ciroimmobile! Il nostro #KingCiro spegne oggi 3??2?? candeline ?? - Patrcia61152224 : RT @TudoDayane: 'Buon compleanno gattona mia ?? Dopo un anno eccoci que più forti di prima Mantendo la promessa che siamo fatte di esserci l… - manuhellt : RT @ILPonderato: Milinkovic- Savic, ma è uno spot di Italia Uno. Buon compleanno Sergej, e buon Natale a noi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Juventus Football Club

Insomma, uninizio sotto la piogga gelida di Dublino Nel frattempo era già uscito per un ... fresco del ventesimoe abituato a giocare apertura o estremo. E' la prima volta (su 3) che ...Tra cinque giorni è il mio, spero di fare un altro gol: nel secondo tempo potevo fare ... Unpunto". Ora finalmente la settimana tipo?: "Ci voleva un po' di stacco, ci prepareremo con ...Un gol, tre punti e una serata positiva a Empoli, in cui è partito titolare. Non c'era modo migliore di festeggiare in anticipo il compleanno ...Il nostro viaggio a Mariano del Friuli, in quei campetti dove il campione del mondo è cresciuto. E le storie del suo migliore amico Felice (94 anni) MARIANO DEL FRIULI. La tipica casa friulana a ...