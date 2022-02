Bufala su chiamata alle armi da Generale Carmine Masiello e Ministero della Difesa

(Di domenica 27 febbraio 2022) Bisogna fare molta attenzione ad unadiventata virale su larga scala in questi giorni, in merito ad una presuntain Italia dalne. In particolare, sta circolando sui social la foto di una lettera, secondo cui gli italiani classe 1992, fino ai 2002, con la quale ilavrebbe imposto ai suddetti soggetti di arruolarsi. Il tutto, come potete facilmente immaginare, sarebbe correlato allo scoppioguerra tra Russia ed Ucraina. Una pioggia di condizionali, per una fake news davvero clamorosa. Nessunadalne ...

