Brescia, camionista ucraino separatista accoltella connazionale filogovernativo (Di domenica 27 febbraio 2022) L'episodio di violenza è avvenuto in un'area di sosta dell'autostrada A4 tra Rovato e Palazzolo. A scatenarla le diverse posizioni sulla guerra in Ucraina

