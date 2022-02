Brennero | trama e anticipazioni della nuova fiction Rai con Matteo Martari ed Elena Radonicich

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 febbraio 2022) Per gli amanti dei polizieschi in tv è pronta ad approdare sul piccolo schermo laRaiche vedrà come attori, tra gli altri,. Le riprese sono in corso in questi giorni e la messa in onda è prevista, salvo ritardi, per la prossima stagione televisiva. La produzione è la stessa di Rocco Schiavone e Skam Italia, dunque, per gli amanti del genere, una garanzia.Di cosa parlerà laserie Tvtargata Rai? La storia riguarda Bruno (), agente di Polizia del sud ed Eva, Pubblico Ministero di lingua tedesca. Quest’ultima è interpretata da, altra attrice di punta ...