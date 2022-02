Brasile, Santos: scelto il nuovo allenatore (Di domenica 27 febbraio 2022) La Commissione Direttiva del Santos ha confermato l'accordo con Fabián Bustos per ricoprire l'incarico di nuovo allenatore. Il... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) La Commissione Direttiva delha confermato l'accordo con Fabián Bustos per ricoprire l'incarico di. Il...

Advertising

ATransfermarkt : Risoluzione con il #Barcelona e via verso il Brasile: Fabian #Bustos è il nuovo allenatore del #Santos. L'argentino… - fabio67gnd : @BLL_1973 @juventusfc @kaiojorge No, dai! Non è giusto! A me spiace da morire e per me, lo devono tenere, guarire e… - IlBlogdiAndy : -@Pontifex_it ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi Metropolitana di #Cuiabà #Brasile, pre… - alquazzino : RT @loca_acm: comunque incredibile che qualsiasi pagina oggi abbia fatto un tributo a Ricardo Izecson Dos Santos Leite, perché mesi fa qual… - Dando_68 : RT @loca_acm: comunque incredibile che qualsiasi pagina oggi abbia fatto un tributo a Ricardo Izecson Dos Santos Leite, perché mesi fa qual… -