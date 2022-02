Boxe | Oleksandr Usyk torna in Ucraina L’appello del Campione del Mondo dei pesi massimi

Leggi su oasport

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ildello sport si sta mobilitando molto in questi giorni circa la situazione in, con alcuni atleti russi che hanno espresso disappunto, mentre gli ucraini stanno facendo ritorno nel proprio Paese per fornire assistenza alla cittadinanza e ai militari. Tra questi c’è anche il pugile, oro alle Olimpiadi di Londra 2012 edelWBO, che ha tentato la strada del dialogo: “Vorrei parlare con il popolo russo. Se ci considerate fratelli, non lasciate quindi che i vostri figli vengano a combattere in”. Le parole arrivano direttamente da un post sui social, rivolgendosi poi direttamente al Premier Vladimir Putin. “Puoi fermare questa guerra. Per favore, siediti e negozia con noi senza pretese. I nostri figli, le nostre mogli e ...