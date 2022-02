BOOM! Il Serale di Amici al via sabato 19 marzo 2022. Il 6 marzo l’ultimo daytime domenicale (Di domenica 27 febbraio 2022) Maria De Filippi - Amici Il weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato da Amici, che interrompe come da tradizione gli appuntamenti in daytime (quest’anno la domenica pomeriggio) per dare il via all’attesa fase Serale del talent, ancora una volta al sabato sera. Possiamo confermarvi che il Serale di Amici 21 debutterà sabato 19 marzo 2022. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che, esattamente come un anno fa, sarà composto da nove puntate. Con l’inizio del Serale termineranno gli appuntamenti della domenica pomeriggio di Amici. L’ultima puntata è in programma domenica prossima (6 marzo), mentre il 13 sarà trasmesso uno ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 febbraio 2022) Maria De Filippi -Il weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato da, che interrompe come da tradizione gli appuntamenti in(quest’anno la domenica pomeriggio) per dare il via all’attesa fasedel talent, ancora una volta alsera. Possiamo confermarvi che ildi21 debutterà19. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che, esattamente come un anno fa, sarà composto da nove puntate. Con l’inizio deltermineranno gli appuntamenti della domenica pomeriggio di. L’ultima puntata è in programma domenica prossima (6), mentre il 13 sarà trasmesso uno ...

