Bollettino Covid oggi, domenica 27 febbraio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di domenica 27 febbraio 2022) Pubblicato il Bollettino relativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di domenica 27 febbraio 2022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue l’analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Di seguito sono stati resi noti i dati pubblicati nel Bollettino odierno. Nel dettaglio oggi si registrano 30.629 nuovi contagi, 144 morti, 50.014 guariti, 79.023 tamponi molecolari, 733 (-30) ricoverati in terapia intensiva, 10.868 (-235) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -18.280 gli attualmente positivi per un totale di 1.122.278. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Pubblicato ilrelativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di272022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue l’analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia di-19. Di seguito sono stati resi noti i dati pubblicati nelodierno. Nel dettagliosi registrano 30.629 nuovi, 144, 50.014, 79.023 tamponi molecolari, 733 (-30) ricoverati in terapia intensiva, 10.868 (-235) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -18.280 gli attualmente positivi per un totale di 1.122.278. ILE I NUMERI ODIERNI,PER ...

Advertising

marylu_1973_ : Mi chiedo in che modo l'Italia dovrebbe accogliere parte dei sette milioni di sfollati, se ancora oggi si fa bollet… - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #27febbraio #Coronavirus #COVID19 - salvatoreminald : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi 27 febbraio: 30.629 nuovi casi in Italia e 144 morti. Tasso di positivita' al 9,6% https://t.c… - occhio_notizie : Il bollettino dell'emergenza Covid in Italia relativo alla giornata di oggi, 27 febbraio 2022 - NewSicilia : #Newsicilia #BOLLETTINO #COVID IN #SICILIA - I DATI DI OGGI PER PROVINCIA -