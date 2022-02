Bolide - The I C E St Moritz | le vincitrici del Concorso d' eleganza

Leggi su quattroruote

(Di domenica 27 febbraio 2022) Sole, cielo azzurro, una leggera brezza sotto zero e migliaia di appassionati sul lastrone di ghiaccio da 45 centimetri del lago di Sankt. Strade per l'Engadina bloccate già a parecchi chilometri di distanza dall'automotive spot più "caldo" dell'inverno europeo. The I.C.E. International Concours of Elegance, dopo la pausa forzata durata un biennio, non solo non ha deluso le aspettative, ma ha aperto un capitolo inedito regalando nuove conferme. Un format sicuramente azzeccato, perché è riuscito a unire, in un clima nel contempo informale ed esclusivo, l'adrenalina data dal rombo dei motori a quell'elegante staticità tipica delle kermesse d'dedicate alle quattro ruote. 45 icone sul ghiaccio. La selezione di vetture presenti ha lasciato tutti a bocca aperta, addetti ai lavori compresi. Un parterre da sogno molto eterogeneo in cui ...