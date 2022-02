Biosphera Genesis | nasce dal genio italiano la mini casa che produce fino 12 volte l’energia che consuma

Leggi su computermagazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Un’unità abitativa autosufficiente ed in grando di stanziare in più luoghi, progettata seguendo i principi della biofilia, definita negli anni ’80 dal biologo statunitense Edward Wilson “amore per la vita e per i sistemi viventi”. Ecco il progettodi residenze che sostengono l’ambientendo più energia di quanta ne consumino.: i moduli abitativi che imitano la natura per aumentare il benessere dell’intero ecosistema (immagine tratta dal sito web ufficiale del progetto) – ComputerMagazine.itTredici anni di studi e quattro generazioni di moduli abitativi autosufficienti: Aktivhaus, del gruppo Nexlogic, da un’idea del suo amstratore delegato Mirko Taglietti presenta, un’unità abitativa di 40 ...