Biden minaccia Putin, “Terza guerra mondiale”: il mondo intero trema (Di domenica 27 febbraio 2022) Joe Biden torna a difendere la sua strategia in un’intervista con Brian Tyler Cohen, attore e opinionista con largo seguito sulle piattaforme social. «Avevamo solo queste due possibilità e naturalmente ho voluto evitare la Terza guerra mondiale: ecco perché non ho inviato soldati americani in Ucraina». Resta, però, la domanda: si poteva, si può fare di più per punire l’aggressività di Vladimir Putin? Biden risponde: «le sanzioni che abbiamo messo in campo sono le più pesanti che si siano mai viste nella storia». E aggiunge: «Avranno effetto nel tempo e costituiranno un prezzo da pagare molto alto per la Russia». Nell’immediato, dice il leader della Casa Bianca, «Putin non ha raggiunto il suo obiettivo, che era quello di dividere la Nato. Fin dal primo momento ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 febbraio 2022) Joetorna a difendere la sua strategia in un’intervista con Brian Tyler Cohen, attore e opinionista con largo seguito sulle piattaforme social. «Avevamo solo queste due possibilità e naturalmente ho voluto evitare la: ecco perché non ho inviato soldati americani in Ucraina». Resta, però, la domanda: si poteva, si può fare di più per punire l’aggressività di Vladimirrisponde: «le sanzioni che abbiamo messo in campo sono le più pesanti che si siano mai viste nella storia». E aggiunge: «Avranno effetto nel tempo e costituiranno un prezzo da pagare molto alto per la Russia». Nell’immediato, dice il leader della Casa Bianca, «non ha raggiunto il suo obiettivo, che era quello di dividere la Nato. Fin dal primo momento ...

