Biden minaccia la terza guerra mondiale | per il “Corriere” il pazzo è Putin Esempi di delirio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Joela. Così, quasi come se fosse una dichiarazione qualsiasi, la frase viene “inserita” in un aggiornamento qualsiasi dei giornali mainstream. E guai a darle ben altro beso, indipendentemente dal realismo o meno dell’affermazione stessa. Perché il bersaglio non può che essere uno soltanto. Ed è ad Est di Kiev. La demonizzazione di, mentrela “” Dal lato occidentale abbiamo un blocco granitico. A guida ma quasi a “costrizione” americana, dove al massimo è lecito criticare l’incapacità di Joe(deo gratias) ma giammai, sulla malvagità o la follia di Vladimirnon è ...