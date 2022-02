Biagio D’anelli replica alla battuta infelice di Barù | ecco cos’è accaduto FOTO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 27 febbraio 2022)è intervenuto sui social per difendere Miriana Trevisan dopo la frasediL’ex gieffinodifende la sua Miriana Trevisan sui social. Ieri sera nel corso della serata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno festeggiato in maschera in vista della festa di Carnevale in arrivo. Durante la festae Jessica erano seduti sul divanetto mentre osservavano divertiti i loro coinquilini divertirsi in maschera, nel frattempo Giucas Casella ha chiesto ai due gieffini seduti da cose fosse vestita la showgirl Miriana Trevisan, la princess Selassié ha aggiunto: “Da dama”, poco dopo è sopraggiunta ladi Barà affermando: “Da ...