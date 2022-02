Berlino, una marea umana alla marcia per la pace in Ucraina: 500mila persone alla porta di Brandeburgo (Di domenica 27 febbraio 2022) “Stop war”. Una marea umana per la pace ha attraversato il cuore di Berlino, dove secondo gli organizzatori sono 500mila le persone scese in piazza per chiedere la pace in Ucraina. Immagini senza precedenti, nelle ore in cui Mosca spinge sulla deterrenza nucleare. “Ucraina fronte della lotta globale per la democrazia”, “oggi noi, domani voi!”, si legge sui manifesti. Giovani, anziani, bambini, famiglie, un fiume coloratissimo e interculturale, fra le bandiere dell’Ucraina e quelle della pace L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) “Stop war”. Unaper laha attraversato il cuore di, dove secondo gli organizzatori sonolescese in piazza per chiedere lain. Immagini senza precedenti, nelle ore in cui Mosca spinge sulla deterrenza nucleare. “fronte della lotta globale per la democrazia”, “oggi noi, domani voi!”, si legge sui manifesti. Giovani, anziani, bambini, famiglie, un fiume coloratissimo e interculturale, fra le bandiere dell’e quelle dellaL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

