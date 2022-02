Berlino, 500 mila persone sfilano per chiedere la pace: “Ucraina fronte della lotta globale per la democrazia”. Erano attese 20 mila persone (Di domenica 27 febbraio 2022) A Berlino in queste ore oltre 500mila persone sfilano per la pace, nelle ore in cui Mosca nomina la deterrenza nucleare. Inizialmente Erano attesi appena 20mila dimostranti. Migliaia di persone di fronte all’ambasciata russa, sotto la porta di Brandeburgo, camminano tenendo in mano manifesti con scritto “Ucraina fronte della lotta globale per la democrazia“, “Oggi noi, domani voi!” e simboli della pace di colore giallo e blu. Donne, uomini, anziani, giovani, bambini, intere famiglie sfilano in mezzo alle bandiere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Ain queste ore oltre 500per la, nelle ore in cui Mosca nomina la deterrenza nucleare. Inizialmenteattesi appena 20dimostranti. Migliaia didiall’ambasciata russa, sotto la porta di Brandeburgo, camminano tenendo in mano manifesti con scritto “per la“, “Oggi noi, domani voi!” e simbolidi colore giallo e blu. Donne, uomini, anziani, giovani, bambini, intere famigliein mezzo alle bandiere ...

