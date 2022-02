Bergamo, vende canarini dal baule: multato pensionato al mercato (Di domenica 27 febbraio 2022) In Borgo Palazzo Si era piazzato con la sua Panda fuori dal mercato. Intervenuta la Polizia locale dopo una segnalazione. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 febbraio 2022) In Borgo Palazzo Si era piazzato con la sua Panda fuori dal. Intervenuta la Polizia locale dopo una segnalazione.

Bergamo, vende canarini dal baule: multato pensionato al mercato L'Eco di Bergamo Bassa Bergamasca

Bergamo, vende canarini dal baule: multato pensionato al mercato Aveva parcheggiato la sua Fiat Panda davanti al mercato ortofrutticolo di via Borgo Palazzo e si era messo a vendere, abusivamente, esemplari di canarini che teneva in gabbiette all’interno del bagagl ...

