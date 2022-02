Belotti dolorante all’uscita dal campo | sentite Juric

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Mi sembra una botta. Si è spinto fino al limite, ha fatto bene. Nel primo tempo ha sbagliato un controllo, ma ha segnato di nuovo”. Così l’allenatore del Torino, Ivansul capitano Andrea. Viene sostituito, si mette il ghiaccio sul piede sinistro ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante, soltanto una contusione alla caviglia. Intanto, dopo il lungo stop, ha già messo a segno due reti (Juventus e Cagliari, ndr). Con Sanabria niente più ballottaggio in attacco, dunque, èil titolare.

Advertising

CalcioNews24 : #Torino, problemi per #Belotti: le sue condizioni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Belotti dolorante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Andreain panchina dopo il cambio in Torino - Cagliari. Le condizioni dell'attaccante granata Punto interrogativo in casa Torino sulle condizioni di Andreadopo il cambio operato da ...Andreaalza bandiera bianca nel finale di Torino - Cagliari. Al 79 l'attaccante granata è stato ...il 'Gallo' non ha nascosto il dolore e ha applicato la borsa del ghiaccio sul punto. ...Dopo la sconfitta ricevuta per mano del Cagliari, il Torino di Juric dovrà monitorare gli acciaccati Belotti e Sanabria ...Infortunio per Andrea Belotti dopo Torino-Cagliari, match della ventisettesima giornata: forte contusione al piede per l'attaccante ...