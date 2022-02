Beautiful Anticipazioni, Steffy è incinta: il test di paternità darà un esito shock (Di domenica 27 febbraio 2022) ; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera. In Beautiful sta per scoppiare una vera e propria bomba. Nelle ultime settimane, al centro della trama c’è il clamoroso tradimento di Steffy e Liam. I due, infatti, hanno trascorso una notte di passione, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) ; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera. Insta per scoppiare una vera e propria bomba. Nelle ultime settimane, al centro della trama c’è il clamoroso tradimento die Liam. I due, infatti, hanno trascorso una notte di passione, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

VelvetMagIta : #Beautiful, #Unavita e #LoveIsintheAir anticipazioni delle fiction Mediaset fino al 5 marzo #Velvet #VelvetMag - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 febbraio 2022 - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo 2022: Liam pronto a confessare ma Steffy non può permetterlo! - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 26 febbraio: Ridge fa un’importante richiesta a Brooke. Riguarda Thomas - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 26 febbraio 2022: Ridge implora Brooke, 'Perdona Thomas!' -