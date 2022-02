Beautiful anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo: Steffy è di nuovo incinta, dubbi sulla paternità (Di domenica 27 febbraio 2022) Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le trame delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo, si concentrano maggiormente su Steffy Forrester. Quest’ultima continuerà a sentirsi in colpa per aver tradito Finn con l’ex marito Liam. Dopo aver trascorso una notte di passione con l’attuale compagno, la figlia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Beautiful anticipazioni dal 21 al 26 febbraio: Carter dà una spiacevole notizia a Ridge Beautiful trame 12-18 dicembre 2020: chi salverà Katie? Beautiful anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre: Vinny regala ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ledi, riguardanti le trame delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 28a sabato 5, si concentrano maggiormente suForrester. Quest’ultima continuerà a sentirsi in colpa per aver tradito Finn con l’ex marito Liam. Dopo aver trascorso una notte di passione con l’attuale compagno, la figlia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dal 21 al 26: Carter dà una spiacevole notizia a Ridgetrame 12-18 dicembre 2020: chi salverà Katie?dal 27 settembre al 1° ottobre: Vinny regala ...

