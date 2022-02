Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia vince e convince, Islanda battuta al PalaDozza di Bologna! (Di domenica 27 febbraio 2022) Pronto riscatto dell’Italia di Meo Sacchetti! Gli azzurri battono l’Islanda per 95-87 al PalaDozza di Bologna nella quarta giornata della prima fase delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers, con una prova magistrale di squadra ed un match rimasto equilibrato per il solo primo tempo. Una volta rientrati dagli spogliatoi la Nazionale ha ingranato le marce alte, lasciando l’Islanda al palo e volando anche ben oltre la doppia cifra di vantaggio. Gli azzurri ritorneranno in campo per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo nella prossima finestra a Luglio 2022. Autentici trascinatori Amedeo Della Valle con 26 punti e Michele Vitali con 17 punti, insieme ad un ottimo Nico Mannion con 16 punti. Agli ospiti non sono bastati i 30 punti di un pazzesco Fridriksson, insieme ai 16 di Gudmunsson e i 14 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Pronto riscatto deldi Meo Sacchetti! Gli azzurri battono l’per 95-87 aldi Bologna nella quarta giornata della prima fase delle FIBA World CupQualifiers, con una prova magistrale di squadra ed un match rimasto equilibrato per il solo primo tempo. Una volta rientrati dagli spogliatoi la Nazionale ha ingranato le marce alte, lasciando l’al palo e volando anche ben oltre la doppia cifra di vantaggio. Gli azzurri ritorneranno in campo per lealla Coppa del Mondo nella prossima finestra a Luglio 2022. Autentici trascinatori Amedeo Della Valle con 26 punti e Michele Vitali con 17 punti, insieme ad un ottimo Nico Mannion con 16 punti. Agli ospiti non sono bastati i 30 punti di un pazzesco Fridriksson, insieme ai 16 di Gudmunsson e i 14 ...

