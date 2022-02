Basket, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia si vendica dell’Islanda, finisce 95-86 al PalaDozza (Di domenica 27 febbraio 2022) l’Italia sconfigge agevolmente l’Islanda nella sfida valida per la quarta giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket. La selezione di coach Sacchetti coglie subito l’opportunità di riscattarsi dopo la sconfitta al secondo supplementare di giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur e s’impone per 95-86. Al PalaDozza di Bologna, gli azzurri partono a rilento ma poi salgono in cattedra fino a dilagare nel finale. Grazie a questa vittoria, inoltre, si riportano in seconda posizione alle spalle della Russia. Miglior realizzatore del match l’islandese Fridriksson con 30 punti, mentre per l’Italia Amedeo Della Valle (26). REGOLAMENTO qualificazioni Mondiali RISULTATI E CLASSIFICHE qualificazioni ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022)sconfigge agevolmente l’Islanda nella sfida valida per la quarta giornata del girone H delleaidi. La selezione di coach Sacchetti coglie subito l’opportunità di riscattarsi dopo la sconfitta al secondo supplementare di giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur e s’impone per 95-86. Aldi Bologna, gli azzurri partono a rilento ma poi salgono in cattedra fino a dilagare nel finale. Grazie a questa vittoria, inoltre, si riportano in seconda posizione alle spalle della Russia. Miglior realizzatore del match l’islandese Fridriksson con 30 punti, mentre perAmedeo Della Valle (26). REGOLAMENTORISULTATI E CLASSIFICHE...

