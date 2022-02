Basket, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia sfida l’Islanda a Bologna. Gli azzurri non possono più sbagliare (Di domenica 27 febbraio 2022) Archiviata la bruciante sconfitta di giovedì sera (107-105 dopo due supplementari e 50’ complessivi di partita), l’ItalBasket ospita al PalaDozza di Bologna l’Islanda per la quinta giornata della prima fase delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. La squadra di Meo Sacchetti deve assolutamente vincere (cercando di accumulare anche un buon margine) per non compromettere ulteriormente il percorso di qualificazione alla kermesse mondiale del prossimo anno. Gli azzurri hanno faticato molto a contenere gli islandesi nel match giocato in trasferta pochi giorni fa, andando anche a -12 salvo poi recuperare portando il match ai supplementari. Servirà sicuramente una prova migliore di squadra, con tutti i giocatori a disposizione del CT Sacchetti che dovranno dare il meglio sul parquet per evitare quanto accaduto a ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Archiviata la bruciante sconfitta di giovedì sera (107-105 dopo due supplementari e 50’ complessivi di partita), l’Italospita al PalaDozza diper la quinta giornata della prima fase delle FIBA World CupQualifiers. La squadra di Meo Sacchetti deve assolutamente vincere (cercando di accumulare anche un buon margine) per non compromettere ulteriormente il percorso di qualificazione alla kermesse mondiale del prossimo anno. Glihanno faticato molto a contenere gli islandesi nel match giocato in trasferta pochi giorni fa, andando anche a -12 salvo poi recuperare portando il match ai supplementari. Servirà sicuramente una prova migliore di squadra, con tutti i giocatori a disposizione del CT Sacchetti che dovranno dare il meglio sul parquet per evitare quanto accaduto a ...

Advertising

TgLa7 : #Basket: nazionale #Italia domani in campo per le qualificazioni mondiali contro Islanda con colori #Ucraina su vol… - rtl1025 : ??'Domani sera ci tingeremo la faccia con i colori dell'#Ucraina'. Lo ha detto Meo Sacchetti, coach della nazionale… - zazoomblog : Basket qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia sfida l’Islanda a Bologna. Gli azzurri non possono più sbagliare -… - peterkama : Basket, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia sfida l’Islanda a Bologna. Gli azzurri non possono più sbagliare - OA_Sport : L'Italia non ha alternative alla vittoria -